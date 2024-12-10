Тихановская: Участие белорусских войск в войне против Украины "на 100% невозможно"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждает, что в Беларуси фактически отсутствует какая-либо поддержка участия в боевых действиях против Украины, поэтому этого не произойдет.

Об этом она сказала в интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко.

На вопрос о возможном участии армии Беларуси в войне против Украины Тихановская заявила, что "на 100% убеждена" в невозможности такого сценария.

"Только 4% белорусов поддерживают, чтобы белорусская армия помогала российской. У нас в стране абсолютный консенсус, что мы на стороне Украины. Что мы против этой войны. Что Украина должна победить", – подчеркнула она.

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По мнению лидера демократических сил Беларуси, в случае, если режим Александра Лукашенко все же отдаст приказ, белорусские солдаты "сразу будут сдаваться в плен", переходить на сторону Украины или прятаться.

"Потому что нет у нас к украинцам такого отношения, которое есть у россиян. У нас очень похожи нации. Мы очень уважаем украинцев. Украинцы нас очень вдохновляют, начиная с первого Майдана, и на втором Майдане, и сейчас, когда вы показываете всему миру, как можно бороться", – пояснила Тихановская.

Она признала, что некоторые белорусы воюют в составе российской армии против Украины, но подчеркнула, что их "можно сосчитать по пальцам".

"Это люди, которые, возможно, были на стороне Лукашенко. Они также есть в Беларуси. Но они также являются жертвами российской пропаганды, жертвами "русского мира", – отметила политик.

Напомним, что белорусский режим Александра Лукашенко в 2022 году предоставил свою территорию для вторжения российских войск через север Украины. Там принимали на лечение раненых россиян и давали собственные полигоны и инфраструктуру для подготовки мобилизованных.

Этой же позиции придерживаются и на Западе, где считают режим Лукашенко зависимым от России.

Смотрите полное интервью "ЕвроПравды" со Светланой Тихановской о войне, освобождении Беларуси, российской оппозиции и захвате Украины.