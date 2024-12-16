МЗС розповіло посадовцям режиму Лукашенка, на що вони мають право претендувати

Міністерство закордонних справ висловило здивування через заяву посадовця білоруського МЗС про прагнення країни взяти участь в імовірних "мирних переговорах" стосовно війни в Україні.

Про це йдеться в заяві речника МЗС Георгія Тихого, повідомляє "Європейська правда".

Тихий нагадав, що білоруський режим усупереч конституції країни у лютому 2022 року став співучасником повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну.

"Російська Федерація, яка використала територію свого союзника для збройної агресії проти України, є на сьогодні єдиним джерелом реальних безпекових загроз для Білорусі", – додав він.

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Речник МЗС зазначив, що нині білоруські посадовці мають право претендувати лише на "справедливий розгляд у межах процесу з притягнення агресора та його поплічників" до відповідальності за злочин агресії.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич заявив, що Мінськ претендує на "місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони розпочнуться" і що Білорусь хоче отримати "гарантії безпеки".

Нагадаємо, що білоруський режим Александра Лукашенка у 2022 році надав свою територію для вторгнення російських військ через північ України. Там приймали на лікування поранених росіян і надавали Росії власні полігони й інфраструктуру для підготовки мобілізованих.

Цієї ж позиції дотримуються і на Заході, де вважають режим Лукашенка залежним від Росії.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська стверджує, що в Білорусі фактично відсутня будь-яка підтримка участі в бойових діях проти України.