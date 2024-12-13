NBC: У Трампа обсудили прекращение войны с Украиной и Белым домом

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела обсуждение с Белым домом и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны" с Россией.

Об этом телеканалу NBC News сообщили несколько осведомленных источников, передает "Европейская правда".

По информации NBC News, советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим вероятным преемником республиканцем Майком Волтцом.

Один из источников рассказал, что Салливан и Волтц сосредоточились на обмене соответствующей информацией, но не исследовали пути прекращения войны в Украине или обеспечения перемирия.

Реклама:

На украинском треке переговоры состоялись во время последнего визита главы Офиса президента Андрея Ермака в США – с ним в частности встретился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, утверждает NBC News. Также коммуникация происходила и на уровне лидеров – Владимира Зеленского и Трампа.

Источник NBC News говорит, что последние встречи и разговоры между Зеленским, Трампом и их советниками были конструктивными: "Атмосфера в плане взаимодействия между украинцами и новой командой Трампа, включая Зеленского и самого Трампа, пока положительная".

Другой источник утверждает, что Трамп "сам понимает, что украинцы не являются препятствием на пути к миру".

В то же время, говорится в материале, команда Дональда Трампа еще не сообщала Украине о каких-либо потенциальных "мирных планах".

Глава ОП Андрей Ермак ранее заявил, что конкретного "мирного плана Трампа" пока не существует и в команде избранного президента США есть только определенные идеи по этому вопросу.

Недавно президент Владимир Зеленский сказал, что не воспринимает буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа".