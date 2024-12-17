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Генасамблея ООН приняла резолюцию о правах человека в оккупированном Россией Крыму

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Новости — Вторник, 17 декабря 2024, 21:16 — Олег Павлюк

Генеральная ассамблея ООН во вторник, 17 декабря, приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

За резолюцию Генассамблеи ООН о правах человека в оккупированном Крыму проголосовала 81 страна, 80 – воздержались.

Против документа выступили 14 стран: Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Иран, Китай, Куба, Мали, Никарагуа, Нигер, Северная Корея, Россия, Судан и Зимбабве и Эритрея.

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Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Генеральную ассамблею ООН и государства-члены, которые приняли резолюцию о нарушении Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

"Нынешний документ добавляет фокус на жестоком обращении России с украинскими военнопленными и пытках над ними, а также на необходимости возвращения принудительно депортированных украинских детей", – подчеркнул Сибига.

По его словам, международное сообщество твердо стоит на стороне Украины и международного права, глобальная поддержка Украины "остается непоколебимой".

Генеральная ассамблея ООН с 2016 года ежегодно принимает резолюции "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". В нее постоянно добавляют новые формулировки.

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