Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини в окупованому Росією Криму

Генеральна асамблея ООН у вівторок, 17 грудня, ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За резолюцію Генасамблеї ООН про права людини в окупованому Криму проголосувала 81 країна, 80 – утрималися.

Проти документа виступили 14 країн: Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Іран, Китай, Куба, Малі, Нікарагуа, Нігер, Північна Корея, Росія, Судан та Зімбабве.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Генеральній асамблеї ООН та державам-членам, які ухвалили резолюцію про порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

"Цьогорічний документ додає фокусу на жорстокому поводженні Росії з українськими військовополоненими та тортурах над ними, а також на необхідності повернення примусово депортованих українських дітей", – наголосив Сибіга.

Grateful to UN General Assembly and all member states who adopted the resolution on Russia’s human rights violations in Ukraine’s temporarily occupied territories. The document demands Russia to cease its war of aggression and withdraw all of its armed forces from our territory. pic.twitter.com/aDVGxXIsqK