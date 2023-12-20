МИД отреагировал на резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека на оккупированных РФ территориях

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало принятие Генассамблеей ООН резолюции по ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым и город Севастополь.

Как пишет "Европейская правда", об этом соответствующий комментарий распространила пресс-служба ведомства.

Как отметили в МИД, в отличие от предыдущих аналогичных резолюций, нынешний документ охватывает ситуацию с правами человека на всех временно оккупированных РФ территориях Украины, что обеспечит усиленное внимание ООН и международного сообщества ко всем преступлениям и грубым нарушениям, которые совершает российская оккупационная власть против местного населения на этих территориях.

"Генеральная ассамблея в очередной раз подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и непризнание любых изменений статуса украинских территорий, включая результаты любых т.н. "выборов", – говорится в сообщении.

МИД приветствовал тот факт, что статус временно оккупированных РФ территорий Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, как неотъемлемых частей суверенной территории Украины, остается принципиальной позицией Генассамблеи.

"В связи с этим Генеральная ассамблея ООН требует от РФ немедленно прекратить агрессию против Украины и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – указывает ведомство.

МИД также обратил внимание, что этой резолюцией осуждается продолжающееся пренебрежение Россией норм международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, незаконное содержание под стражей гражданских украинских граждан, применение пыток и истязаний, дискриминация жителей временно оккупированных территорий.

Кроме того, в резолюции Генассамблея ООН призывает РФ прекратить депортацию украинских детей и предоставить соответствующим агентствам ООН и международным организациям список всех депортированных украинских детей, а также принять все необходимые меры для безопасного возвращения этих детей в Украину.

Ранее в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) 13 декабря состоялись устные слушания по делу, в котором Украина обвиняет РФ в системных нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.

Постановление о приемлемости этого межгосударственного дела было объявлено ЕСПЧ 14 января 2021 года, когда впервые на международном уровне международным судебным органом был признан юридический факт оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, напомнила уполномоченная Минюста по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Сейчас ожидается решение ЕСПЧ по существу по Крыму.

Отметим, с 2022 года Россия прекратила участвовать в производствах в ЕСПЧ несмотря на то, что до сих пор несет ответственность по решениям по жалобам, поданным до сентября 2022 года.

Подробнее о цели Украины в этом деле читайте в интервью Сокоренко "Европейской правде".