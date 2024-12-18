В Конгрессе США "в последний момент" готовят проект для избежания паузы в работе правительства

Лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе США во вторник раскрыли проект, необходимый для избежания остановки работы правительства, который обеспечит финансирование федеральных ведомств до середины марта.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Обе партии в Конгрессе представили проект, который обеспечит дальнейшее финансирование работы федеральных ведомств до 14 марта. Без этого решения США грозит приостановление работы правительства, так называемый "шатдаун", уже с субботы 21 декабря.

От некоторых республиканцев в Палате представителей начала звучать критика отдельных элементов проекта, поэтому для его принятия вероятно будут необходимы голоса демократов.

Реклама:

В законопроекте заложено дополнительное финансирование на различные нужды, финансируемые с федерального уровня, в том числе 100 миллиардов экстренной поддержки для штатов Северная Каролина и Флорида, которые оправляются после катастрофических последствий непогоды, и других районов, пострадавших от стихийных бедствий.

Во избежание паузы в работе правительства члены Конгресса должны принять проект не позднее пятницы.

В США нередко возникают ситуации, когда решения о дополнительном финансировании принимаются "в последний момент" перед возможной приостановкой работы правительства.

Так было и с бюджетом на 1,2 трлн долларов в марте 2024 года, его проголосовали ночью уже после крайнего срока.