У Конгресі США "в останній момент" готують проєкт для уникнення паузи у роботі уряду

Лідери республіканців і демократів у Конгресі США у вівторок розкрили проєкт, необхідний для уникнення зупинки роботи уряду, що забезпечить фінансування федеральних відомств до середини березня.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Обидві партії у Конгресі презентували проєкт, що забезпечить подальше фінансування роботи федеральних відомств до 14 березня. Без цього рішення США загрожує призупинення роботи уряду, так званий "шатдаун", вже з суботи 21 грудня.

Від деяких республіканців у Палаті представників почала лунати критика щодо окремих елементів проєкту, відтак для його ухвалення ймовірно будуть необхідні голоси демократів.

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У законопроєкті закладене додаткове фінансування на різноманітні потреби, що фінансуються з федерального рівня, у тому числі 100 мільярдів екстреної підтримки для штатів Північна Кароліна і Флорида, які оговтуються після катастрофічних наслідків негоди, та інших районів, що постраждали від стихійних лих.

Для уникнення паузи у роботі уряду члени Конгресу мають ухвалити проєкт не пізніше п’ятниці.

У США нерідко виникають ситуації, коли рішення про додаткове фінансування ухвалюються "в останній момент" перед можливим призупиненням роботи уряду.

Так було і з бюджетом на 1,2 трлн доларів у березні 2024 року, його проголосували вночі вже після крайнього терміну.