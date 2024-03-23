Сенат США в ночном голосовании все же утвердил бюджет на 1,2 трлн долларов

В утренние часы субботы Сенат Конгресса США утвердил многострадальный бюджет объемом 1,2 трлн долларов – через несколько часов после того, как формально деньги на функционирование правительства закончились.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

74 голосами против 24 сенаторы в ночном голосовании утвердили полноценный бюджет объемом 1,2 трлн долларов, который будет обеспечивать правительственные программы до конца финансового года и снимает угрозу приостановления работы правительства, так называемого "шатдауна", до середины осени.

После этого голосования бюджет направят на подпись к президенту США Джо Байдену.

Голосование в Сенате состоялось фактически после формального наступления "шатдауна", поскольку демократы и республиканцы согласовали позиции по нему в последний момент и не успели проголосовать до полуночи. Однако Белый дом сразу заявил, что федеральные ведомства не будут приостанавливать работу, учитывая уверенность в одобрении проекта в ближайшее время.

В пятницу еще сохранялись опасения, что дело может дойти до "шатдауна", поскольку сенатские поправки к уже одобренному в Палате представителей проекту бюджета означали бы, что его нужно снова выносить на голосование в Палате представителей, которая ушла на двухнедельный перерыв.

За несколько недель до этого отдельно утвердили часть полноценного бюджета, также за считанные часы до крайнего срока.

В итоге Конгресс одобрил бюджет на текущий финансовый год с 6-месячной задержкой. Причиной такой ситуации стали споры между членами Конгресса по ряду вопросов, в частности из-за того, что консерваторы требовали большего сокращения расходов, чем было приемлемо для демократов и Белого дома. Из-за такой ситуации Конгрессу пришлось несколько раз принимать временный, краткосрочный бюджет, чтобы не допустить остановки работы правительственных ведомств и программ.

Напомним, по данным СМИ, после одобрения бюджета в Палате представителей трампистка Марджори Тейлор Грин инициировала отставку спикера-однопартийца Майка Джонсона, обвинив его в том, что он "слишком много отдал" президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства. Неизвестно, удастся ли ей собрать достаточно голосов для своей инициативы.

Ранее спикер Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании в поддержку Украины рассмотрят в Палате представителей, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.