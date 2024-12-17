В НАТО официально подтвердили встречу Рютте с Зеленским в среду
Встреча генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского состоится 18 декабря в Брюсселе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом официально объявила пресс-служба НАТО.
Встреча Рютте и Зеленского запланирована в среду в официальной резиденции генсека в Брюсселе.
Около 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву) лидеры выйдут с пресс-конференцией.
Это объявление подтверждает более давние сообщения в СМИ об ожидаемой встрече Рютте и Зеленского в Брюсселе.
Зеленский в вечернем обращении 13 декабря подтвердил, что поедет "на встречи в Брюсселе", но не тогда уточнил деталей.
Агентство Reuters сообщало, что генсек НАТО Марк Рютте планирует собрать на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши на полях саммита в Брюсселе 18 декабря.
Читайте также, как Киев в последнее время изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло.