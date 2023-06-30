В Польше по подозрению в шпионаже на Россию задержали профессионального хоккеиста

В Польше по подозрению в шпионаже задержали российского хоккеиста: считают, что он действовал в пользу России.

Об этом сообщил польский генпрокурор Збигнев Зебро, пишет "Европейская правда".

"Российские шпионы падают один за другим! Очередной успех следователей Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности. Задержан шпион, который действовал под видом спортсмена", – сообщил Зебро в своем Twitter.

Он добавил, что россиянин был игроком клуба 1-й лиги.

"Это уже 14-й задержанный член шпионской сети, которую мы разоблачили. Спасибо работникам прокуратуры и сотрудникам Агентства внутренней безопасности за вашу преданность делу защиты отечества!" – написал Зебро.

Пресс-служба министра-координатора специальных служб и пресс-служба Национальной прокуратуры сообщили, что задержание спортсмена произошло в Силезском воеводстве 11 июня.

"Задержанный является гражданином России, профессиональным спортсменом хоккейного клуба первой лиги. Он выполнял в Польше задание по заказу иностранной спецслужбы, которое включало разведку объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах", – сообщили агентству PAP в офисе министра.

Глава Министерства внутренних дел и министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминский объявил 16 марта, что Агентство внутренней безопасности ликвидировало шпионскую сеть, которая действовала в пользу России. В рамках этой операции задержали девять человек.

Позже в марте в Польше состоялись дальнейшие задержания разоблаченных из этой сети шпионов.