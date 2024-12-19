Зеленский о миротворцах в Украине: есть позитивная реакция, говорим о деталях

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии.

Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения переговоров, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский пояснил, что сейчас продолжаются консультации, в проведении которых помогает президент Франции Эмманюэль Макрон

"Мы проговаривали с Эмманюэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею (миротворческой миссии, которая означает – ЕП) усиление Украины", – заявил он.

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Президент Зеленский отметил, что уже есть положительные новости. "Эмманюэль (Макрон) контактировал по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров", – заявил он.

Впрочем, президент воздержался от конкретизации формата миссии, объяснив, что это "сенситивный вопрос". "Здесь вопрос деталей и мы обсуждаем эти детали", – добавил он.

Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС комментировала идею миротворческой миссии в Украине. Также о ней упоминали президент Финляндии и глава МИД Нидерландов, отмечая впрочем, что пока эта идея является очень "сырой".