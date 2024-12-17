Президент Фінляндії закликає не забігати наперед у питанні миротворців в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб застерігає від забігання наперед на тлі обговорень деякими європейськими лідерами ідеї миротворчої місії в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

"Александр Стубб застерігає від забігання наперед, коли європейські лідери обговорюють можливу миротворчу операцію в Україні після досягнення миру", – йдеться у повідомленні.

Стубб представляє Фінляндію в Таллінні на зустрічі країн Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF), де сьогодні обговорюється це питання.

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Президент Фінляндії не займає конкретної позиції щодо самої можливої операції.

За словами Стубба, операція потребуватиме дозволу ООН. Крім того, наразі немає миру, і Стубб вважає, що Україні насамперед потрібна зброя.

На запитання про послання Стубба до Росії, він відповів одним словом: "Відступайте".

Агентство Reuters повідомляло, що генсек НАТО Марк Рютте збере на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту в Брюсселі 18 грудня.

У "Радіо Свобода" дізналися від джерел, що французький президент Емманюель Макрон ймовірно винесе на обговорення лідерів Євросоюзу питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією.

Водночас співрозмовники зауважили, що тема миротворців дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.