Глава МЗС Нідерландів про миротворців в Україні: Зарано для спекуляцій

Глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп заявив, що поки зарано спекулювати на темі потенційної миротворчої місії в Україні.

Про це він заявив після прибуття на засідання глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Міністра запитали про можливу європейську миротворчу місію в Україні.

"Занадто рано спекулювати на цю тему", – сказав Велдкамп.

Реклама:

Водночас він зазначив, що важлива готовність з боку України до дипломатичного врегулювання з РФ.

"Президент Зеленський говорив про дипломатичне вирішення у 2025 році. Я вважаю, що дуже важливо між нинішнім моментом і тим, коли переговори можуть початися – хоча ми і не знаємо, що думає з цього приводу Путін, – щоб Україна отримувала повну підтримку", – сказав Велдкамп, уточнивши, що йдеться про військову, енергетичну, фінансову підтримку.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, коментуючи можливу миротворчу місію, заявила, що перш ніж відправляти миротворців, потрібно досягти миру, а Росія наразі не демонструє волі до цього.

Раніше ЗМІ повідомляли, що темою обговорення на зустрічі західних лідерів у Брюсселі наступного тижня будуть можливі формати завершення війни і потенційне створення європейської миротворчої місії в Україні.

У "Радіо Свобода" дізналися від джерел, що французький президент Емманюель Макрон, ймовірно, винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією.

Водночас співрозмовники зауважили, що тема миротворців дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.