Зеленский и Макрон договорились о подготовке еще одной украинской бригады
Президент Владимир Зеленский провел встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном относительно ключевых приоритетов для дальнейшего укрепления позиций Украины в войне против России.
Об этом сообщил украинский лидер, передает "Европейская правда".
Как рассказал Зеленский, в среду, 18 декабря, он встретился с Макроном, основной задачей остается усиление возможностей противовоздушной обороны.
Также украинский лидер поблагодарил Макрона за подготовку Францией одной бригады для украинской армии. На встрече они договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду.
"Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и сделают свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", – подчеркнул он.
Зеленский отметил, что они одинаково видят, что нужны надежные гарантии для мира, который реально можно приблизить.
"Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии в Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру", – добавил он
Также, как добавил Зеленский, Макрон проинформировал его о своей коммуникации с другими партнерами ради реализации всех необходимых шагов для достижения мира.
9 октября президент Франции лично посетил украинских военных 155-й бригады, которые проходили обучение в регионе Гранд Эст на востоке Франции и пожелал им успеха.
15 ноября стало известно, что украинские военные бригады имени Анны Киевской завершили учения на территории Франции.