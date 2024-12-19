Зеленский и Макрон договорились о подготовке еще одной украинской бригады

Президент Владимир Зеленский провел встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном относительно ключевых приоритетов для дальнейшего укрепления позиций Украины в войне против России.

Об этом сообщил украинский лидер, передает "Европейская правда".

Как рассказал Зеленский, в среду, 18 декабря, он встретился с Макроном, основной задачей остается усиление возможностей противовоздушной обороны.

Также украинский лидер поблагодарил Макрона за подготовку Францией одной бригады для украинской армии. На встрече они договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду.

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"Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и сделают свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что они одинаково видят, что нужны надежные гарантии для мира, который реально можно приблизить.

"Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии в Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру", – добавил он

Также, как добавил Зеленский, Макрон проинформировал его о своей коммуникации с другими партнерами ради реализации всех необходимых шагов для достижения мира.

9 октября президент Франции лично посетил украинских военных 155-й бригады, которые проходили обучение в регионе Гранд Эст на востоке Франции и пожелал им успеха.

15 ноября стало известно, что украинские военные бригады имени Анны Киевской завершили учения на территории Франции.