Президент Украины призвал ЕС давить на "подконтрольную России мафию в Грузии"

Президент Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз должен давить на пророссийскую грузинскую власть, которая объявила об отказе сотрудничать с ЕС.

Об этом он сказал в речи на заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг, 19 декабря, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, все демократические европейские государства должны быть привлечены к структурам ЕС и НАТО, и это касается Украины, Молдовы и Балканских стран.

"К сожалению, подконтрольная России мафия в Грузии работает над тем, чтобы затянуть страну под влияние Путина и отвлечь ее от европейского пути. Действующее правительство в Тбилиси отказывается от сотрудничества с ЕС", – добавил президент.

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Он призвал европейских лидеров давить, особенно на грузинского олигарха Бидзину Иванишвили и "его приятелей", "чтобы не позволить им получить выгоду от украденного европейского будущего Грузии и потерянных десятилетий прогресса".

"Мы не можем позволить себе потери ни одной страны в нашей Европе, ведь падение одной приблизит нас всех к расколу и конфликту", – пояснил Зеленский.

Отдельно он призвал Евросоюз поддержать европейский выбор Молдовы, которая должна "почувствовать силу Европы в борьбе с бедностью".

Напомним, с 28 ноября в Грузии продолжаются массовые протесты из-за решения "Грузинской мечты" остановить движение в ЕС до 2029 года. Во время протестов насилию со стороны силовиков и "титушек" подвергаются не только протестующие, но и журналисты, которые освещают противостояние в Тбилиси.

Ранее Зеленский сказал, что Запад недостаточно решительно отреагировал на ситуацию в Грузии и усилия России по установлению контроля над этим государством.

В начале декабря Украина наложила санкции на Иванишвили и других грузинских чиновников.