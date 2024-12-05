Украина ввела санкции против Иванишвили и его 19 сообщников

Президент Владимир Зеленский в четверг, 5 декабря, подписал указ о санкциях против части власти Грузии, поскольку та, по его словам, сдает страну главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Утром 5 декабря Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях.

Президент конкретизировал, что Украина применила санкции против почетного председателя и основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта", пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили и его 19 сообщников.

Реклама:

"Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину", – акцентировал он.

Президент призвал Европу и Америку действовать так же принципиально.

"Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше – потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы", – считает он.

Напомним, в Грузии уже неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".