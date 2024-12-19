Президент України закликав ЄС тиснути на "підконтрольну Росії мафію в Грузії"

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз повинен тиснути на проросійську грузинську владу, яка оголосила про відмову співпрацювати з ЄС.

Про це він сказав у промові на засіданні Європейської ради в Брюсселі в четвер, 19 грудня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, всі демократичні європейські держави повинні бути залучені до структур ЄС і НАТО, і це стосується України, Молдови та Балканських країн.

"На жаль, підконтрольна Росії мафія в Грузії працює над тим, щоб затягти країну під вплив Путіна й відвернути її від європейського шляху. Чинний уряд у Тбілісі відмовляється від співпраці з ЄС", – додав президент.

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Він закликав європейських лідерів тиснути, особливо на грузинського олігарха Бідзіну Іванішвілі та його приятелів, "щоб не дозволити їм отримати зиск від украденого європейського майбутнього Грузії та змарнованих десятиліть прогресу".

"Ми не можемо дозволити собі втрати жодної країни у нашій Європі, адже падіння однієї наблизить нас усіх до розколу й конфлікту", – пояснив Зеленський.

Окремо він закликав Євросоюз підтримати європейський вибір Молдови, яка має "відчути силу Європи в боротьбі з бідністю".

Нагадаємо, з 28 листопада в Грузії тривають масові протести через рішення "Грузинської мрії" зупинити рух до ЄС до 2029 року. Під час протестів насильства з боку силовиків та "тітушок" зазнають не тільки протестувальники, а й журналісти, які висвітлюють протистояння у Тбілісі.

Раніше Зеленський сказав, що Захід недостатньо рішуче відреагував на ситуацію в Грузії та зусилля Росії зі встановлення контролю над цією державою.

На початку грудня Україна наклала санкції на Іванішвілі та інших грузинських посадовців.