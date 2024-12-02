Экс-генсек НАТО считает, что Украина могла бы временно уступить территории

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг считает допустимыми территориальные уступки Украины перед Россией для завершения войны.

Такое мнение он высказал в интервью порталу Table.Briefings, сообщает "Европейская правда".

В то же время Столтенберг подчеркнул важность, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временные территориальные уступки.

Гарантиями безопасности может быть членство в НАТО, но есть и "другие способы вооружить и поддержать украинцев", добавил он.

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"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не означает, что Украина должна отказаться от территории навсегда", – сказал экс-генсек НАТО.

Столтенберг поддержал заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от уступок России в случае прекращения огня, но считает это маловероятным сейчас в связи с ситуацией на поле боя.

"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Но мы видим, что это не совсем реально в ближайшем будущем", – отметил он.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский впервые выразил готовность согласиться на заморозку войны с Россией, если только подконтрольная украинская территория будет взята "под зонтик НАТО".

Украинская власть ранее признавала, что Альянс не направит Киеву приглашение о вступлении до завершения войны, и говорила, что такое вступление состоится именно в пределах международно признанных границ.

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