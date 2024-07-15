Зеленский признал, что Украину не пригласят к вступлению в НАТО до окончания войны

Президент Владимир Зеленский признал, что Украина не получит приглашение в НАТО, пока продолжается развязанная РФ война.

Об этом он сказал во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, 15 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Говоря об итогах саммита НАТО в Вашингтоне, проходившего на прошлой неделе, Зеленский отметил, что "Украина получила максимум, который могла получить".

"Мы не получили на этом саммите того, что не может Украина получить, если она в войне... Приглашение в НАТО и членство Украина получит быстро, как только закончится война. Страны-партнеры не могут дать приглашение нашему государству в полном объеме, если оно в войне", – сказал президент.

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Он также напомнил, что для приглашения нужно консолидированное решение всех членов НАТО.

Коммюнике вашингтонского саммита НАТО утверждает, что путь Украины в Альянс необратим. Однако саммит не решился пригласить Украину к членству в Альянсе, поскольку среди государств нет соответствующего консенсуса.

Стоит отметить, в коммюнике саммита указано, что лидеры НАТО смогут направить Украине приглашение присоединиться, "когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены".

Смотрите также видео "ЕвроПравды" о важных последствиях и главных решениях саммита НАТО в Вашингтоне или читайте в статье "НАТО неизбежно".