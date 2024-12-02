Ексгенсек НАТО вважає, що Україна могла б тимчасово поступитись територіями

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає допустимими територіальні поступки України перед Росією для завершення війни.

Таку думку він висловив в інтерв’ю порталу Table.Briefings, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Столтенберг наголосив на важливості, щоб Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасові територіальні поступки.

Гарантіями безпеки може бути членство в НАТО, але є й "інші способи озброїти і підтримати українців", додав він.

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"Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна відмовитися від території назавжди", – сказав ексгенсек НАТО.

Столтенберг підтримав заяву президента України Володимира Зеленського щодо відмови від поступок Росії в разі припинення вогню, але вважає це малоймовірним наразі у зв'язку із ситуацією на полі бою.

"Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звісно, в ідеалі вона має охоплювати всі території, які наразі контролює Росія. Але ми бачимо, що це не зовсім реально в найближчому майбутньому", – зауважив він.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський уперше висловив готовність погодитись на заморозку війни з Росією, якщо лише підконтрольна українська територія буде взята "під парасольку НАТО".

Українська влада раніше визнавала, що Альянс не направить Києву запрошення про вступ до завершення війни, і говорила, що такий вступ відбудеться саме в межах міжнародно визнаних кордонів.

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