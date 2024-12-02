Новый глава Евросовета: Только Украина определит, что такое "справедливый мир"

Новый президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что только Украина может определить, что такое "справедливый мир" в российско-украинской войне.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает "Европейская правда".

Журналисты спросили Кошту, что может сделать Европа для достижения мира в Украине, который будет основываться на международном праве и не будет означать капитуляции.

Отвечая на этот вопрос, президент Европейского совета заявил, что ЕС всегда должен поддерживать Украину и стоять на ее стороне в финансовом, политическом, дипломатическом, а также военном измерениях.

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"Но только от Украины зависит, когда и как возможно достичь мира", – подчеркнул он.

Кошта отметил, что многие ошибочно считают, что в случае достижения какого-то соглашения о прекращении огня мир наступит автоматически.

"Я хотел бы подчеркнуть, что нам нужен справедливый и длительный мир. И только Украина имеет возможность определить, что такое справедливый мир для обеспечения продолжительности этого мира", – подытожил он.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выражал убеждение, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для последней условиях.

Похожую позицию высказывал и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, который выразил убеждение, что Трамп не допустит победы России в войне.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Трамп "гораздо сильнее" хозяина Кремля Владимира Путина и может заставить последнего прекратить войну.