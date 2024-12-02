Шольц в Киеве анонсирует поставки оружия на 650 млн евро
Канцлер Германии Олаф Шольц, который утром в понедельник прибыл с визитом в Киев, объявит о планах поставить Украине оружие на 650 млн евро.
Заявление немецкого канцлера приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".
Шольц отметил, что своим визитом хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим сторонником Украины в Европе".
"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессии", – сказал канцлер.
Он также добавил, что в Киеве объявит о "дополнительном оборонном оборудовании на сумму 650 млн евро, которое будет поставлено в декабре".
"Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим", – отметил Шольц.
Утром 2 декабря Шольц прибыл в Киев. Это его второй визит в Украину с начала российского полномасштабного вторжения.
Накануне в Украину приезжали топ-дипломат ЕС Кая Каллас, еврокомиссар по расширению Марта Кос и президент Европейского совета Антониу Коштой.