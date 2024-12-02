"Предвыборная кампания": оппозиция Германии критикует Шольца за визит в Киев

Немецкий депутат от консервативного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за визит в Украину.

Об этом он заявил в интервью изданию Augsburger Allgemeine, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя ХДС, Шольц проводит свою предвыборную кампанию "за счет украинского населения и одновременно обслуживает российские нарративы страха".

"Это не только неприлично, но он также все больше и больше изолирует Германию и ставит под угрозу нашу безопасность", – сказал депутат.

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Кизеветтер считает, что своей поездкой в Украину в последнюю минуту Шольц хотел противостоять росту критики в Германии относительно его безответственной предвыборной кампании.

Политик ХДС заявил, что Украина требует немедленного приглашения в НАТО, дальнобойного вооружения и разрешения поражать военные объекты на территории России.

"Шольц категорически отвергает все три требования и неоднократно отказывал в этом своему министру обороны. Поэтому поездка – это прежде всего ложь и предвыборная кампания", – подчеркнул Кизеветтер.

По его словам, Шольц также наносит вред внутри альянса западных стран, пытаясь во время избирательной кампании создать впечатление, что только он может отвлечь войну от Германии.

"Он ослабляет европейскую безопасность, намеренно играя на ядерных страхах и ставя под сомнение защиту НАТО. Это высокомерие и оскорбление для наших партнеров в Европе, которые вносят во много раз больший вклад, чем Германия, с точки зрения валового внутреннего продукта", – добавил Кизеветтер.

Утром 2 декабря Шольц прибыл в Киев. Это его второй визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

По прибытии в украинскую столицу канцлер заявил, что объявит о "дополнительном оборонном оборудовании на сумму 650 млн евро, которое будет поставлено в декабре".