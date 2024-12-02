Шольц прибыл в Киев
Новости — Понедельник, 2 декабря 2024, 08:35 —
Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл в Киев с необъявленным визитом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
По прибытии в Киев он отметил свою поддержку Украине, которая подверглась нападению со стороны России.
На опубликованных фото с киевского железнодорожного вокзала видно, что Шольц держит в руках загадочный кейс, содержимое которого неизвестно.
В ходе визита Шольц, в частности, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Последний раз Шольц приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.
Накануне в Украину приезжали топ-дипломат ЕС Кая Каллас, еврокомиссар по расширению Марта Кос и президент Европейского совета Антониу Кошта.
Они посетили Стену памяти возле Михайловской площади в Киеве и почтили память украинских защитников, а также встретились с президентом Зеленским.