В Германии рассказали, что войдет в анонсированный Шольцем пакет военной помощи

Министерство обороны Германии рассказало о содержании пакета военной помощи Украине, который ранее анонсировал канцлер Олаф Шольц во время визита в Киев.

Об этом заявил представитель немецкого оборонного ведомства, которого цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

По его словам, немецкая военная помощь, которая прибудет в Украину в декабре, включает системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1 и ударные беспилотники.

"Зима уже не за горами, поэтому будет также зимнее снаряжение, ручное оружие и средства обогрева", – заявил представитель Министерства обороны Германии.

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В министерстве отметили, что эти поставки являются частью пакета помощи, о котором Берлин объявил в октябре.

Утром 2 декабря Шольц прибыл в Киев. Это его второй визит в Украину с начала российского полномасштабного вторжения.

По прибытии в украинскую столицу канцлер заявил, что объявит о "дополнительном оборонном оборудовании на сумму 650 млн евро, которое будет поставлено в декабре".