У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги

Міністерство оборони Німеччини розповіло про вміст пакета військового допомоги Україні, який раніше анонсував канцлер Олаф Шольц під час візиту в Київ.

Про це заявив представник німецького оборонного відомства, якого цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, німецька військова допомога, яка прибуде в Україну в грудні, включає системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки Leopard 1 та ударні безпілотники.

"Зима вже не за горами, тому буде також зимове спорядження, ручна зброя та засоби обігріву", – заявив речник Міністерства оборони Німеччини.

Реклама:

У міністерстві зазначили, що ці поставки є частиною пакета допомоги, про який Берлін оголосив у жовтні.

Вранці 2 грудня Шольц прибув до Києва. Це його другий візит в Україну з початку російського повномасштабного вторгнення.

По прибутті до української столиці канцлер заявив, що оголосить про "додаткове оборонне обладнання на суму 650 млн євро, яке буде поставлено в грудні".