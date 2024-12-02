Шольц во время визита в Киев пообщался с производителями дронов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом осмотрели беспилотники с умным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал в своем X (Twitter).

Зеленский отметил, что одной из тем обсуждения с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве было продолжение сотрудничества в сфере производства беспилотных аппаратов различного типа.

Повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування. Та зброя, яка допомагає нашим захисникам. І дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє і у співпраці з Німеччиною.



Сьогодні разом з канцлером Олафом Шольцом оглянули безпілотники з розумним компонентом та… pic.twitter.com/1bBq8Vdagt Реклама: December 2, 2024

"Воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления. То оружие, которое помогает нашим защитникам. И очень важно, что такое оружие Украина производит и в сотрудничестве с Германией... Спасибо Германии за такую важную поддержку нашего оборонного потенциала", – отметил президент.

Также Шольц вместе с Зеленским посетили раненых украинских военных.

Напомним, недавно сообщалось, что Германия якобы вскоре начнет массовые поставки Украине дронов-камикадзе, которые имеют высокую автономность в условиях воздействия РЭБ и могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии.