Укр Рус Eng

Шольц під час візиту в Київ поспілкувався з виробниками дронів

фото, відео
Новини — Понеділок, 2 грудня 2024, 15:49 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський розповів, що він разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом оглянули безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав у своєму X (Twitter).

Зеленський зазначив, що однією з тем обговорення з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві було продовження співпраці у сфері виробництва безпілотних апаратів різного типу.

"Повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування. Та зброя, яка допомагає нашим захисникам. І дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє і у співпраці з Німеччиною… Дякую Німеччині за таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу", – зазначив президент. 

Також Шольц разом із Зеленським відвідали поранених українських військових.

Нагадаємо, нещодавно повідомляли, що Німеччина нібито невдовзі почне масове постачання Україні дронів-камікадзе, які мають високу автономність в умовах впливу РЕБ і можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Шольц Німеччина Зброя ЗСУ
Реклама: