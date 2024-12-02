Шольц під час візиту в Київ поспілкувався з виробниками дронів
Новини — Понеділок, 2 грудня 2024, 15:49 —
Президент України Володимир Зеленський розповів, що він разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом оглянули безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав у своєму X (Twitter).
Зеленський зазначив, що однією з тем обговорення з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві було продовження співпраці у сфері виробництва безпілотних апаратів різного типу.
Повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування. Та зброя, яка допомагає нашим захисникам. І дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє і у співпраці з Німеччиною.
Сьогодні разом з канцлером Олафом Шольцом оглянули безпілотники з розумним компонентом та… pic.twitter.com/1bBq8VdagtРеклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2024
"Повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування. Та зброя, яка допомагає нашим захисникам. І дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє і у співпраці з Німеччиною… Дякую Німеччині за таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу", – зазначив президент.
Також Шольц разом із Зеленським відвідали поранених українських військових.
Нагадаємо, нещодавно повідомляли, що Німеччина нібито невдовзі почне масове постачання Україні дронів-камікадзе, які мають високу автономність в умовах впливу РЕБ і можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані.