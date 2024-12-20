Орбан прокомментировал скандальное решение Венгрии об убежищи польскому политику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил Польше об ухудшении отношений между странами, комментируя решение предоставить убежище бывшему польскому заместителю министра.

Об этом он заявил в разговоре с журналистами после завершения саммита ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Венгерский премьер по просьбе польских медиа прокомментировал решение Венгрии предоставить убежище депутату от "Права и справедливости" и бывшему заместителю министра юстиции Марчину Романовскому, которому на родине инкриминируют растрату бюджетных средств.

Орбан заверил, что не влияет на решение о политическом убежище, хотя дал понять, что знает, о чем идет речь.

Реклама:

"Я не являюсь частью этой процедуры. Это все юридический процесс, он продолжается", – несколько раз повторил венгерский лидер.

Впрочем, несмотря на отрицание политической составляющей этого решения, Орбан отдельно подчеркнул, что не доволен развитием двусторонних отношений. "Я знаю, что отношения между Венгрией и Польшей не являются хорошими. Что министр юстиции Польши грубо атаковал венгерское правительство – вот это я знаю", – заявил он, оставив без ответа вопрос о том, является ли этот шаг Будапешта местью польским властям.

Напомним, Марчина Романовского задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости. Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения.

Однако в день, когда окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бывшего польского чиновника, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.

Польша, уже заявила, что решение Венгрии дать убежище депутату под следствием – это враждебный акт.