СМИ: Администрация Байдена на днях объявит о пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд

Администрация Байдена в ближайшие дни объявит свой финальный пакет Инициативы помощи Украине в области безопасности (USAI), использовав остальные средства, зарезервированные на закупку нового вооружения для Украины.

Об этом сообщили Reuters два источника, знакомые с этим вопросом, передает "Европейская правда".

По словам третьего источника, пакет включает перехватчики для противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, но точное содержание ожидается, когда пакет будет объявлен в ближайшие дни.

По словам источников, стоимость пакета составит около 1,2 миллиарда долларов.

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Согласно программе USAI, военная техника закупается в оборонной промышленности или у партнеров, а не берется из американских запасов, а это означает, что ее доставка на поле боя может занять месяцы или годы.

Пакет USAI может стать одним из последних шагов США по оказанию прямой военной поддержки Украине, поскольку Киев готовится к возвращению новоизбранного президента Дональда Трампа, который публично поставил под сомнение военную помощь.

С момента вторжения России в своего соседа в феврале 2022 года Соединенные Штаты выделили 175 миллиардов долларов на помощь Украине, в том числе примерно 61,4 миллиарда долларов на помощь в области безопасности.

Около половины этой помощи по безопасности поступило через программу USAI, а остальное было изъято из имеющихся военных запасов на основании президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA).

Остаток президентских полномочий на сокращение составляет 5,6 миллиарда долларов.

Государственный департамент и Пентагон отказались комментировать предстоящее объявление, заявив, что они не обсуждают пакеты помощи в сфере безопасности до того, как они будут официально обнародованы.

Программа USAI стала благом для американских оборонных подрядчиков, которые смогли получить заказы на новые образцы вооружений и создать новые источники дохода.

Поскольку администрация Байдена готовится обнародовать детали окончательного пакета USAI, остаются вопросы о том, как и будут ли Соединенные Штаты продолжать помогать своему союзнику в отсутствие специального финансирования USAI.

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно ставил под сомнение уровень участия США в конфликте, предполагая, что европейские союзники должны нести большее финансовое бремя. Некоторые из его однопартийцев-республиканцев, которые со следующего месяца будут контролировать и Палату представителей, и Сенат, также охладели к помощи Киеву.

Такая позиция – несмотря на сильную поддержку в Конгрессе США в прошлом постоянной или расширенной поддержки Украины – вызвала беспокойство среди сторонников Украины в Вашингтоне относительно будущего американской помощи при администрации Трампа.

Как сообщалось, в Пентагоне предполагают, что действующая администрация американского президента Джо Байдена вряд ли потратит все остаточные средства на вооруженную поддержку Украины по программе PDA ($5,6 млрд), которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине.

Напомним, газета WSJ писала, администрация Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.

В Пентагоне говорят, что достигли лимита вооружения, которое могут ежемесячно отправлять Украине без ущерба для собственной боеспособности, а также сталкиваются с логистическими проблемами в доставке.