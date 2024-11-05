Зеленский анонсировал "замены и назначения" послов

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Андреем Сибигой кадровые изменения среди руководителей украинских посольств.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении во вторник, 5 ноября, передает "Европейская правда".

Глава государства сообщил, что вместе с главой МИД обсудил "кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах", а также результаты работы украинских дипломатов.

"Готовим замены и назначения", – анонсировал он без конкретики.

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В ответ на запрос "Бабеля" внешнеполитическое ведомство Украины ранее сообщило, что послов нет почти в 30 украинских посольствах.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига после назначения в начале сентября анонсировал ряд кадровых решений и пересмотр внешнеполитической стратегии.

Среди них был в частности отзыв временного поверенного в делах в Грузии.

Кроме того, недавно Зеленский назначил нового посла в Польше.