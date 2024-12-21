На границе Украины и Польши открыли новый пункт пропуска

С субботы, 21 декабря, на украинско-польской границе начал работу автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщали накануне в Министерстве развития общин и территорий Украины, через ПП "Нижанковичи – Мальховичи" границу смогут пересекать легковые автомобили, грузовики до 3,5 тонн и автобусы.

Пересечение границы для автобусов будет возможно только по предварительной записи в системе "еЧерга", добавляли в министерстве.

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На церемонии открытия пункта присутствовали заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач и министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

Otwarcie nowego przejścia granicznego PL-UA w Malhowicach. Otworzyli min. Tomasz Siemoniak i min. Serhiy Derkacz. Nowoczesne, ze wspólną kontrolą graniczną.

Plus zadowolona pierwsza podróżna, odprawiona szybko na przejściu. pic.twitter.com/Y7iRqIp4T4 – Piotr Łukasiewicz (@P_Lukasiewicz) December 21, 2024

"Сегодня мы открываем новый пункт пересечения границы. Мы желаем Украине и нашим украинским друзьям, чтобы однажды они оказались в Европейском Союзе и в Шенгенской зоне", – заявил Семоняк на открытии.

Напомним, строительство пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховичи" на польско-украинской границе началось в сентябре 2021 года.

В 2023 году его частично запустили для проезда пустых грузовиков.

А в конце сентября 2024-го движение через ПП приостановили для завершения работ и его полного открытия.

Вместе с "Нижанковичи – Мальховичи" всего на украинско-польской границе зарегистрировано 15 пунктов пропуска и пунктов контроля – девять автомобильных и шесть железнодорожных.