На границе Украины и Польши открыли новый пункт пропуска
Новости — Суббота, 21 декабря 2024, 14:19 —
С субботы, 21 декабря, на украинско-польской границе начал работу автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи".
Об этом сообщает "Европейская правда".
Как сообщали накануне в Министерстве развития общин и территорий Украины, через ПП "Нижанковичи – Мальховичи" границу смогут пересекать легковые автомобили, грузовики до 3,5 тонн и автобусы.
Пересечение границы для автобусов будет возможно только по предварительной записи в системе "еЧерга", добавляли в министерстве.
На церемонии открытия пункта присутствовали заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач и министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.
Otwarcie nowego przejścia granicznego PL-UA w Malhowicach. Otworzyli min. Tomasz Siemoniak i min. Serhiy Derkacz. Nowoczesne, ze wspólną kontrolą graniczną.– Piotr Łukasiewicz (@P_Lukasiewicz) December 21, 2024
Plus zadowolona pierwsza podróżna, odprawiona szybko na przejściu. pic.twitter.com/Y7iRqIp4T4
"Сегодня мы открываем новый пункт пересечения границы. Мы желаем Украине и нашим украинским друзьям, чтобы однажды они оказались в Европейском Союзе и в Шенгенской зоне", – заявил Семоняк на открытии.
Напомним, строительство пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховичи" на польско-украинской границе началось в сентябре 2021 года.
В 2023 году его частично запустили для проезда пустых грузовиков.
А в конце сентября 2024-го движение через ПП приостановили для завершения работ и его полного открытия.
Вместе с "Нижанковичи – Мальховичи" всего на украинско-польской границе зарегистрировано 15 пунктов пропуска и пунктов контроля – девять автомобильных и шесть железнодорожных.