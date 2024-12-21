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На кордоні України та Польщі відкрили новий пункт пропуску

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Новини — Субота, 21 грудня 2024, 14:19 — Олег Павлюк

Із суботи, 21 грудня, на українсько-польському кордоні почав роботу автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляли напередодні в Міністерстві розвитку громад і територій України, через ПП "Нижанковичі – Мальховичі" кордон зможуть перетинати легкові автомобілі, вантажівки до 3,5 тонн та автобуси.

Перетин кордону для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі "єЧерга", додавали в міністерстві.

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На церемонії відкриття пункту були присутні заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач та міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Сємоняк.

"Сьогодні ми відкриваємо новий пункт перетину кордону. Ми бажаємо Україні та нашим українським друзям, щоб одного дня вони опинилися в Європейському Союзі та в Шенгенській зоні", – заявив Сємоняк на відкритті.

Нагадаємо, будівництво пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" на польсько-українському кордоні почалось у вересні 2021 року.

У 2023 році його частково запустили для проїзду порожніх ваговозів.

А наприкінці вересня 2024-го рух через ПП призупинили для завершення робіт та його повного відкриття.

Разом із "Нижанковичі – Мальховичі" усього на українсько-польському кордоні зареєстровано 15 пунктів пропуску та пунктів контролю – девʼять автомобільних і шість залізничних.

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