На польско-украинской границе заложили первый камень нового пункта пропуска

На границе между Польшей и Украиной в пятницу, 3 сентября, заложили первый камень нового автомобильного пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховичи".

Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, строительство пункта начнется в ближайшее время, а дорогу к нему проложат к концу следующего года.

"Сегодня на территории Польши мы заложили камень для начала строительства нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры. Проект реализует Подкарпатское воеводство. 19 мая 2020 года здесь определили инвестора для строительства автомобильного пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховичи". Тендер на строительные работы также состоялся. Все готово к началу строительства", - сообщил Козицкий.

Он уточнил, что будущий пункт пропуска рассчитан для автомобилей и автобусов весом до 3,5 тонн.

"Определена стоимость работ - 109 млн злотых. А построить пункт пропуска планируем за четыре года. С украинской стороны к новому пункта пропуска мы строим дорогу", - отметил председатель Львовской ОГА.

Козицкий также добавил, что работы по строительству автодороги (Т-14-18) Нижанковичи – Самбир – Дрогобыч – Стрый начаты в марте 2021 года, планируется завершить их в декабре 2022 года. Работы, стоимость которых составляет более 19 млн евро, выполняет польская фирма DROG-BUD Sp.