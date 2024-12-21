СМИ связали кампанию антизападного Джорджеску и партию из правительственной коалиции Румынии

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За кампанией в пользу антизападного кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску в TikTok, могла стоять Национальная либеральная партия (PNL) – одна из двух партий нынешней правительственной коалиции страны.

Об этом говорится в расследовании румынского независимого издания Snoop, сообщает "Европейская правда".

Как утверждает Snoop, Национальное агентство по финансовому администрированию Румынии (ANAF) установило, что кампания Echilibru și Verticalitate ("Сбалансированность и честность") в пользу Джорджеску в TikTok была оплачена Национальной либеральной партией.

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Оплата состоялась через коммуникационное агентство Kensington Communication, которую наняла PNL, узнало издание.

В расследовании утверждается, что Kensington Communication заплатило 130 инфлюенсерам, которые публиковали посты под хэштегом на румынском "Сбалансированность и серьезность" и рассказывали о Джорджеску-кандидате, не называя его имени (хотя некоторые инфлюенсеры написали его имя в комментариях, реагируя на вопросы подписчиков).

Всего кампания "Баланс и честность" собрала 2,4 миллиона просмотров, утверждают документы в распоряжении Snoop.

В ответ на запрос издания Национальная либеральная партия предоставила комментарий Kensington Communication.

Агентство подтвердило, что сотрудничало с партией, но для продвижения ее уже бывшего лидера Николае Чуке, когда тот опубликовал мемуары в середине 2024 года, и концепцию коммуникационной кампании – которая называлась "Сбалансированность и честность" (Echilibru si seriozitate) – похитили и изменили в пользу Джорджеску.

В Kensington Communication заявили, что обратятся в прокуратуру Румынии для расследования. Национальная либеральная партия от дальнейших комментариев отказалась.

Расследование может еще больше углубить политический кризис в Румынии, где проевропейские партии пытаются сформировать коалицию для преодоления крупнейшего в Европейском Союзе бюджетного дефицита и назначить повторное голосование на президентских выборах.

Ранее в декабре Верховный суд Румынии аннулировал результаты президентских выборов после обвинений во вмешательстве со стороны России в пользу антизападного кандидата Джорджеску.