Партия премьера Румынии через два дня вернулась к коалиционным переговорам

Социал-демократическая партия Румынии (PSD) премьер-министра Марчела Чолаку в субботу, 21 декабря, приняла участие в переговорах о формировании коалиции, из которых неожиданно вышла за несколько дней до того.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro.

В переговорах в субботу приняли участие PSD, а также Национальная либеральная партия (PNL), с которой социал-демократы сейчас находятся в коалиции, и этническая венгерская партия UDMR.

Социал-демократы вышли из переговоров в четверг, не назвав конкретной причины.

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По неофициальной информации телеканала Digi24, партии обсудили и согласовали распределение министерских портфелей за исключением должности будущего главы правительства.

Причина заключается в том, что в воскресенье представители политсил примут участие в консультациях с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, чтобы финализировать коалиционную договоренность.

Некоторые ведущие социал-демократы заявили, что хотят сохранить должность премьера за Марчелом Чолаком. Но он, утверждает Digi24, якобы против, поскольку следующее правительство должно будет принять ряд мер жесткой экономии.

Напомним, после парламентских выборов в начале декабря проевропейские партии PSD, Союз спасения Румынии (USR), PNL, UDMR и представители национальных меньшинств достигли договоренности о коалиции.

В подписанной резолюции они задекларировали намерения обеспечить стабильное правительство, защитить европейский курс Румынии и не допустить ее международной изоляции.

О рисках этого заговорили из-за неожиданного лидерства в первом туре президентских выборов ультраправого кандидата Келина Джорджеску и второго места ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) на парламентских выборах.

Но Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Джорджеску.