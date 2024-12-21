ЗМІ повʼязали кампанію антизахідного Джорджеску і партію з урядової коаліції Румунії

Уточнено 20:20. Уточнено заголовок новини.

За кампанією на користь антизахідного кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску в TikTok, могла стояти Національна ліберальна партія (PNL) – одна з двох партій нинішньої урядової коаліції країни.

Про це йдеться в розслідуванні румунського незалежного видання Snoop, повідомляє "Європейська правда".

Як стверджує Snoop, Національне агентство з фінансового адміністрування Румунії (ANAF) встановило, що кампанія Echilibru și Verticalitate ("Збалансованість і чесність") на користь Джорджеску в TikTok була оплачена Національною ліберальною партією.

Реклама:

Оплата відбулась через комунікаційне агентство Kensington Communication, яку найняла PNL, довідалось видання.

У розслідуванні стверджується, що Kensington Communication заплатило 130 інфлюенсерам, які публікували пости під хештегом румунською "Збалансованість і серйозність" та розповідали про Джорджеску-кандидата, не називаючи його імені (хоча деякі інфлюенсери написали його імʼя в коментарях, реагуючи на питання підписників).

Усього кампанія "Баланс і чесність" зібрала 2,4 мільйона переглядів, стверджують документи в розпорядженні Snoop.

У відповідь на запит видання Національна ліберальна партія надала коментар Kensington Communication.

Агентство підтвердило, що співпрацювало з партією, але для просування її вже колишнього лідера Ніколає Чуке, коли той опублікував мемуари в середині 2024 року, й концепцію комунікаційної кампанії – яка мала назву "Збалансованість і чесність" (Echilibru si seriozitate) – викрали та змінили на користь Джорджеску.

У Kensington Communication заявили, що звернуться до прокуратури Румунії для розслідування. Національна ліберальна партія від подальших коментарів відмовилась.

Розслідування може ще більше поглибити політичну кризу в Румунії, де проєвропейські партії намагаються сформувати коаліцію для подолання найбільшого в Європейському Союзі бюджетного дефіциту і призначити повторне голосування на президентських виборах.

Раніше у грудні Верховний суд Румунії анулював результати президентських виборів після звинувачень у втручанні з боку Росії на користь антизахідного кандидата Джорджеску.