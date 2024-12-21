В Албании временно заблокируют TikTok после смертельной трагедии в школе

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил, что власти страны заблокируют доступ к платформе TikTok на один год после инцидента в школе, который привел к смерти ученика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время встречи с учителями, родителями и психологами в Тиране албанский премьер назвал TikTok "бандитом на районе" и пообещал "выгнать этого бандита из нашего района в течение одного года".

Согласно решению правительства, TikTok будет заблокирован в Албании с начала 2025 года.

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"В Китае TikTok пропагандирует, как студенты могут посещать курсы, как защищать природу, как сохранять традиции, но в TikTok за пределами Китая мы видим только отбросы и грязь. Зачем нам это нужно?" – сказал Рама.

Кроме того, добавил он, правительство Албании начнет программы, которые "будут служить образованию студентов и помогут родителям следить за жизнью своих детей".

Решение о блокировке TikTok приняли после драки в одной из школ Тираны, во время которой был убит 14-летний ученик и еще один получил ранения. Позже выяснилось, что конфликт начался с противостояния в социальных сетях.

Убийство вызвало в стране дискуссию среди родителей, психологов и образовательных учреждений Албании о влиянии соцсетей на молодежь.

TikTok, который имеет более миллиарда активных пользователей по всему миру, ранее попал под огонь критики в США из-за обвинений в шпионаже в пользу Китая.

А в Европейском Союзе против платформы начали расследование в связи с утверждениями, что ее использовали для влияния на президентские выборы в Румынии в пользу ультраправого кандидата Келина Джорджеску.