Палата представителей США поддержала требование к TikTok избавиться от связи с Китаем

Нижняя палата американского Конгресса подавляющим большинством голосов поддержала законопроект, который обяжет ByteDance – китайскую компанию-владельца приложения TikTok – продать свои активы в США под угрозой запрета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект, принятый 352 голосами "за" и 65 "против" в Палате представителей США, даст ByteDance около шести месяцев на то, чтобы продать американские активы.

Если китайская компания этого не сделает, магазины приложений Apple, Google и других компаний не смогут легально предлагать пользователям TikTok или предоставлять услуги веб-хостинга для приложений, контролируемых ByteDance.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе сообщил, что готов подписать законопроект в случае его принятия в Конгрессе. При этом его предвыборный штаб использует приложение в кампании.

Хотя в Палате представителей такой шаг поддерживает подавляющее двухпартийное большинство, судьба законопроекта в Сенате менее определена. Там уже выдвинули предложения других подходов к регулированию приложений, принадлежащих иностранным компаниям, которые могут представлять угрозу безопасности.

Также неизвестно, одобрит ли Китай любую продажу активов ByteDance и можно ли будет ее оформить в отведенный в законопроекте срок. Другой угрозой могут стать судебные иски против властей США из-за такого решения.

Решение по TikTok является последним в череде шагов США в ответ на угрозы национальной безопасности со стороны Китая, связанные с технологиями. В 2020 году экс-президент США Дональд Трамп уже пытался запретить TikTok и китайский мессенджер WeChat, но этот шаг заблокировали суды.

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