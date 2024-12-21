В Албанії тимчасово заблокують TikTok після смертельної трагедії у школі

Премʼєр-міністр Албанії Еді Рама оголосив, що влада країни заблокує доступ до платформи TikTok на один рік після інциденту у школі, який призвів до смерті учня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час зустрічі з учителями, батьками та психологами у Тирані албанський премʼє назвав TikTok "бандитом на районі" та пообіцяв "вигнати цього бандита з нашого району протягом одного року".

Відповідно до рішення уряду, TikTok буде заблокований в Албанії з початку 2025 року.

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"У Китаї TikTok пропагує, як студенти можуть відвідувати курси, як захищати природу, як зберігати традиції, але в TikTok за межами Китаю ми бачимо тільки покидьків і бруд. Навіщо нам це потрібно?" – сказав Рама.

Крім того, додав він, уряд Албанії започаткує програми, які "слугуватимуть освіті студентів і допоможуть батькам стежити за життям своїх дітей".

Рішення про блокування TikTok ухвалили після бійки в одній зі шкіл Тирани, під час якої був убитий 14-річний учень і ще один отримав поранення. Пізніше зʼясувалось, що конфлікт почався з протистояння в соціальних мережах.

Вбивство викликало в країні дискусію серед батьків, психологів та освітніх установ Албанії щодо впливу соцмереж на молодь.

TikTok, який має понад мільярд активних користувачів по всьому світу, раніше потрапив під вогонь критики у США через звинувачення у шпигунстві на користь Китаю.

А в Європейському Союзі проти платформи почали розслідування у зв'язку з твердженнями, що її використовували для впливу на президентські вибори в Румунії на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску.