Премьер Греции: В НАТО определят размер расходов на оборону после переговоров с Трампом

Страны НАТО хорошо осознают необходимость тратить на оборону больше, чем 2% от своего ВВП, однако новая цель расходов станет понятной в следующем году после обсуждений между членами Альянса.

Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Финляндии, его слова приводит Politico, пишет "Европейская правда".

По его словам, государства НАТО осознают, что на оборону нужно будет выделять больше средств.

"Когда мы пообщаемся с новым президентом (США), станет понятно, какую цифру мы согласуем в рамках НАТО", – отметил Мицотакис.

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Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, хочет, чтобы союзники по НАТО увеличили свои расходы на оборону более чем вдвое по сравнению с нынешним показателем в 2% от валового внутреннего продукта, сообщили в пятницу Financial Times и Telegraph.

Согласно сообщениям, команда Трампа сообщила европейским чиновникам, что новый американский президент ожидает увеличения членами НАТО их расходов на оборону до 5% ВВП.

Мицотакис отказался назвать конкретную цифру, отвечая на вопрос журналиста по этому поводу.

"Это будет больше 2%. Но не будем называть цифру, потому что у всех нас есть свои национальные соображения, и мы не должны забывать, что мы работаем в европейских рамках", – сказал он.

"Мы должны рассмотреть все средства того, как мы коллективно продвигаем европейскую оборону", – добавил Мицотакис.

"Мы все еще должны убедить нашего трансатлантического партнера, что мы серьезно относимся к собственной безопасности, потому что нам нужен наш трансатлантический партнер в рамках НАТО", – добавил греческий премьер.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в начале этого месяца, что члены Альянса должны тратить на оборону "гораздо больше", чем 2% ВВП.