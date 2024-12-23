Рютте рассказал, что часто просил Зеленского прекратить критиковать Шольца

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что иногда резкая критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес канцлера Германии Олафа Шольца является неоправданной.

Об этом он сказал в интервью dpа, фрагменты которого приводит Spiegel, передает "Европейская правда".

"Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Шольца, потому что я считаю это несправедливым, – сказал Рютте.

То, что Шольц сделал для Украины, впечатляет, считает генсек.

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По его словам, Шольц способствовал тому, что Германия занимает второе место после США по объемам военной поддержки Украины. Это достижение, за которое Киев также может быть благодарен.

В то же время Рютте дал понять, что, в отличие от Шольца, он поставлял бы Украине крылатые ракеты Taurus и не накладывал никаких ограничений на их использование.

"В общем, мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", – сказал бывший премьер-министр Нидерландов. Но не ему решать, что именно должны поставлять союзники.

Недавно Зеленский критиковал Шольца, среди прочего, за то, что тот разговаривал по телефону с правителем России Владимиром Путиным против его воли. Он также неоднократно публично выражал свое непонимание отказа канцлера от поставки крылатых ракет Taurus,

Немецкий канцлер последовательно отказывался от предоставления Украине дальнобойного оружия, объясняя это нежеланием эскалации.

Как сообщалось, Социал-демократическая партия Германии Шольца в предвыборной программе отдельно может указать отказ от предоставления Украине Taurus.