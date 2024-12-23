69% украинцев считают лучшим интеграционным направлением для Украины вступление в ЕС

Более двух третей украинцев считают, что вступление в Европейский Союз было бы лучшим интеграционным направлением для Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 ноября по 14 декабря 2024 года, сообщает "Европейская правда".

На вопрос "Каким интеграционным направлением должна идти Украина?" 69% опрошенных выбрали вступление в ЕС.

Это самый высокий процент поддержки с 2013 года, когда в опроснике социологов впервые появился такой вопрос.

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Еще 18% респондентов считают, что Украина не должна присоединяться ни к одному союзу.

1% опрошенных все еще поддерживает вступление в Евразийский таможенный союз с РФ, Беларусью и Казахстаном, но в декабре 2024 года эта доля была самой низкой за все годы проведения опроса.

Респонденты от 18 до 49 лет на 11,5% чаще сообщали о поддержке вступления в Европейский Союз по сравнению с респондентами, которым за 50 лет. Респонденты, которые до полномасштабного вторжения проживали в центральных и западных областях, на 16% чаще поддерживали евроинтеграцию, чем жители южных и восточных областей.

Опрошенные, живущие за чертой бедности, на 18% реже выступали за вступление Украины в ЕС, чем бедные и условно состоятельные респонденты.

Также опрос показал, что 47% украинцев готовы поддержать вступление Украины в НАТО, если часть украинских территорий останется оккупированной РФ.