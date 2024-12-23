69% українців вважають найкращим інтеграційним напрямом для України вступ до ЄС
Понад дві третини українців вважають, що вступ до Європейського Союзу був би найкращим інтеграційним напрямом для України.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 листопада по 14 грудня 2024 року, повідомляє "Європейська правда".
На запитання "Яким інтеграційним напрямом має іти Україна?" 69% опитаних обрали вступ до ЄС.
Це найвищий вісоток підтримки з 2013 року, коли в опитувальнику соціологів вперше з'явилось таке запитання.
Ще 18% респондентів вважають, що України не повинна приєднуватися до жодного союзу.
1% опитаних все ще підтримує вступ до Євразійського митного союзу з РФ, Білоруссю і Казахстану, але у грудні 2024 року ця частка була найнижчою за всі роки проведення опитування.
Респонденти від 18 до 49 років на 11,5% частіше повідомляли про підтримку вступу до Європейського Союзу порівняно з респондентами, яким за 50 років. Респонденти, які до повномасштабного вторгнення проживали у центральних та західних областях, на 16% частіше підтримували євроінтеграцію, ніж жителі південних та східних областей.
Опитані, які живуть за межею бідності, на 18% рідше виступали за вступ України до ЄС, ніж бідні та умовно заможні респонденти.
Також опитування показало, що 47% українців готові підтримати вступ України в НАТО, якщо частина українських територій залишиться окупованою РФ.