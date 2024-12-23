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Германия передала Украине большой пакет помощи с IRIS-T и Patriot

Новости — Понедельник, 23 декабря 2024, 15:14 — Уляна Кричковская

В понедельник, 23 декабря, Германия обновила список военной помощи Украине, в частности, добавив танки Leopard 1 A5, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM/SLS, а также пусковые установки Patriot.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на список.

Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM (среднего радиуса действия) с ракетами, а также IRIS-T SLS (ближнего радиуса действия).

В пакет военной помощи вошли и две пусковые установки Patriot.

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Кроме этого, в него вошли:

  • 15 танков Leopard 1 A5;
  • две зенитные самоходные установки Gepard;
  • 30 броневиков MRAP с противоминной защитой;
  • самоходная гаубица PzH 2000;
  • 12 броневиков с системами кинетической обороны;
  • два радара TRML-4D;
  • управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
  • боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
  • 120 гранатометов GMW,
  • 52 тысячи снарядов 155-мм,
  • 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.
  • 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
  • 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
  • 45 дайвинг-скутеров;
  • 12 грузовиков Zetros и восемь топливозаправщиков Zetros.

Также в пакет вошло и стрелковое оружие:

  • 200 пулеметов MG4;
  • 420 винтовок MK 556;
  • 80 снайперских винтовок HLR 338;
  • 100 винтовок CR 308.

Кроме этого, Германия передала и генераторы, турникеты, палатки, минометные боеприпасы 120-мм мины, оборудование для разминирования, а также патроны для стрелкового оружия.

В начале сентября Шольц объявил, что Германия в целом заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девять – малой (SLS).

Во время визита в Киев в начале декабря канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что шестая система IRIS-T SLM прибудет в Украину до конца года.

20 декабря президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила шестую по счету систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM от Германии.

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