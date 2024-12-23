Германия передала Украине большой пакет помощи с IRIS-T и Patriot

В понедельник, 23 декабря, Германия обновила список военной помощи Украине, в частности, добавив танки Leopard 1 A5, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM/SLS, а также пусковые установки Patriot.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на список.

Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM (среднего радиуса действия) с ракетами, а также IRIS-T SLS (ближнего радиуса действия).

В пакет военной помощи вошли и две пусковые установки Patriot.

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Кроме этого, в него вошли:

15 танков Leopard 1 A5;

две зенитные самоходные установки Gepard;

30 броневиков MRAP с противоминной защитой;

самоходная гаубица PzH 2000;

12 броневиков с системами кинетической обороны;

два радара TRML-4D;

управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;

боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;

120 гранатометов GMW,

52 тысячи снарядов 155-мм,

65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.

30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;

5 систем самозащиты вертолетов AMPS;

45 дайвинг-скутеров;

12 грузовиков Zetros и восемь топливозаправщиков Zetros.

Также в пакет вошло и стрелковое оружие:

200 пулеметов MG4;

420 винтовок MK 556;

80 снайперских винтовок HLR 338;

100 винтовок CR 308.

Кроме этого, Германия передала и генераторы, турникеты, палатки, минометные боеприпасы 120-мм мины, оборудование для разминирования, а также патроны для стрелкового оружия.

В начале сентября Шольц объявил, что Германия в целом заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девять – малой (SLS).

Во время визита в Киев в начале декабря канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что шестая система IRIS-T SLM прибудет в Украину до конца года.

20 декабря президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила шестую по счету систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM от Германии.