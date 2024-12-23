Германия передала Украине большой пакет помощи с IRIS-T и Patriot
В понедельник, 23 декабря, Германия обновила список военной помощи Украине, в частности, добавив танки Leopard 1 A5, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM/SLS, а также пусковые установки Patriot.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на список.
Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM (среднего радиуса действия) с ракетами, а также IRIS-T SLS (ближнего радиуса действия).
В пакет военной помощи вошли и две пусковые установки Patriot.
Кроме этого, в него вошли:
- 15 танков Leopard 1 A5;
- две зенитные самоходные установки Gepard;
- 30 броневиков MRAP с противоминной защитой;
- самоходная гаубица PzH 2000;
- 12 броневиков с системами кинетической обороны;
- два радара TRML-4D;
- управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
- 120 гранатометов GMW,
- 52 тысячи снарядов 155-мм,
- 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.
- 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
- 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
- 45 дайвинг-скутеров;
- 12 грузовиков Zetros и восемь топливозаправщиков Zetros.
Также в пакет вошло и стрелковое оружие:
- 200 пулеметов MG4;
- 420 винтовок MK 556;
- 80 снайперских винтовок HLR 338;
- 100 винтовок CR 308.
Кроме этого, Германия передала и генераторы, турникеты, палатки, минометные боеприпасы 120-мм мины, оборудование для разминирования, а также патроны для стрелкового оружия.
В начале сентября Шольц объявил, что Германия в целом заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девять – малой (SLS).
Во время визита в Киев в начале декабря канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что шестая система IRIS-T SLM прибудет в Украину до конца года.
20 декабря президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила шестую по счету систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM от Германии.