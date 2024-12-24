В Турции произошел взрыв на оружейном заводе с 12 погибшими

В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ, унесший жизни по меньшей мере 12 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN Türk.

Кроме 12 погибших, три человека получили ранения в результате взрыва в северо-западной провинции Балыкесир в районе села Кареси.

Взрыв произошел в производственной зоне, а не в главном здании. Там работали 15 человек. Часть здания обвалилась.

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Из-за пожара, начавшегося после взрыва, на место было направлено много пожарных бригад, а также медиков.

фото с сайта hürriyet

Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу заявил, что возможность саботажа исключена и риска нового взрыва нет.

Министр юстиции Йылмаз Тунч объявил, что по факту взрыва начато расследование.

По данным местных СМИ, завод специализировался на изготовлении боеприпасов для легкого оружия и работал с 2014 года.

В начале ноября на нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Турции произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 12 работников получили легкие ранения.

А в октябре в результате нападения вооруженных террористов в среду в провинции Анкара на предприятии Turkish Aerospace Industries, которое производит в том числе военную технику, погибли три человека.