При Госдепе США закрылось подразделение по борьбе с глобальной дезинформацией

Центр глобального взаимодействия (GEC) при Государственном департаменте США прекратил работу после того, как его финансирование было изъято из принятого временного бюджета.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Центр глобального взаимодействия был создан при Госдепе США в 2016 году. Его годовой бюджет составлял 61 миллион долларов, а штат – около 120 человек.

"Государственный департамент консультируется с Конгрессом относительно следующих шагов", – заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

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Центр глобального взаимодействия давно был объектом критики республиканцев в Конгрессе, которые обвиняют его в цензуре и слежке за американцами. GEC критиковал и Илон Маск, который в 2023 году назвал его "угрозой для нашей демократии".

Руководство GEC отвергло эти обвинения, назвав свою работу важной для борьбы с иностранными пропагандистскими кампаниями.

Закрытие Центра глобального взаимодействия впервые за восемь лет оставляет Государственный департамент без специального ведомства для отслеживания и противодействия дезинформации со стороны оппонентов США.

В июне GEC объявил о запуске многонациональной Украинской коммуникационной группы, базирующейся в Варшаве, для противодействия российской дезинформации о войне в Украине.