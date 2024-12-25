При Держдепі США закрився підрозділ боротьби з глобальною дезінформацією

Центр глобальної взаємодії (GEC) при Державному департаменті США припинив роботу після того, як його фінансування було вилучене з ухваленого тимчасового бюджету.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Центр глобальної взаємодії був створений при Держдепі США у 2016 році. Його річний бюджет становив 61 мільйон доларів, а штат – близько 120 людей.

"Державний департамент консультується з Конгресом щодо наступних кроків", – заявили у зовнішньополітичному відомстві США.

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Центр глобальної взаємодії давно був обʼєктом критики республіканців у Конгресі, які звинувачують його у цензурі та стеженні за американцями. GEC критикував і Ілон Маск, який у 2023 році назвав його "загрозою для нашої демократії".

Керівництво GEC відкинуло ці звинувачення, назвавши свою роботу важливою для боротьби з іноземними пропагандистськими кампаніями.

Закриття Центру глобальної взаємодії уперше за вісім років залишає Державний департамент без спеціального відомства для відстеження та протидії дезінформації з боку опонентів США.

У червні GEC оголосив про запуск багатонаціональної Української комунікаційної групи, що базується у Варшаві, для протидії російській дезінформації про війну в Україні.