США запускают в Варшаве инициативу по противодействию дезинформации в Украине

Центр глобального взаимодействия Государственного департамента США, ответственный за развенчание дезинформации, объявил о запуске с Польшей инициативы, призванной помочь Украине противостоять российским информационным атакам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Госдепа.

Совместная инициатива США и Польши – Украинская коммуникационная группа (UCG) – будет базироваться в Варшаве и оказывать Киеву поддержку "в борьбе с российской агрессией в информационном пространстве".

"UCG объединит правительства стран-партнеров-единомышленников для координации месседжей, содействия точному информированию о полномасштабном вторжении России, усиления голоса Украины и разоблачения информационных манипуляций Кремля", – объясняет внешнеполитическое ведомство США.

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В заявлении утверждается, что Кремль "постоянно использует ложь и манипуляции, чтобы создать фальшивые поводы для своего неоправданного вторжения, скрыть военные цели и пытаться подорвать мировую солидарность с украинским народом".

Польша все чаще говорит, что является объектом подрывных мероприятий со стороны российских спецслужб. Среди последних случаев – кибератака на государственное информационное агентство и распространение фейка о "мобилизации".

В США также говорили, что Кремль на фоне активных военных действий в Украине усилил кампанию по дезинформации против украинской власти.